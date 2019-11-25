В Петербурге на набережной Фонтанки пырнули ножом таксиста

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошла поножовщина. Пострадал таксист.
Мужчина 1987 года рождения на набережной Фонтанки у клуба поссорился с водителем, взял из припаркованной рядом иномарки нож и набросился на своего оппонента. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, расследование продолжается, пишет газета "Петербургский дневник".
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