Пьяный охранник выстрелил в мужчину под Петербургом

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали охранника, который выстрелил в мужчину. Возбуждено уголовное дело.
Как удалось установить следователям, инцидент произошел в четверг, 14 ноября, в селе Пушное. Между пьяным сотрудником охранного предприятия и местным жителем произошел конфликт, в результате которого первый достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.
После разборок нападавший скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Пострадавший обратился в местную больницу, где у него зафиксировали ссадины и ушибы, сообщает газета "Петербургский дневник".
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Вы любите анальный секс?
Сплю с сыном подруги
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Задай вопрос Наталии Власовой
Я приехала в Москву за богатым