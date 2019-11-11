Воспитательница утонула в бассейне детсада в Уфе

В бассейне уфимского детского сада утонула воспитательница. По факту гибели женщины Следственный комитет по республике проводит проверку, передает НСН.
ЧП случилось вечером 8 ноября. При невыясненных обстоятельствах воспитательница оказалась в воде. Прибывшие спасатели достали ее из бассейна и отвезли в больницу. Медикам не удалось спасти женщину, сообщает "Комсомольская правда".
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