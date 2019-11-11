На севере Петербурга прогремел взрыв

В понедельник, 11 ноября, на территории пивного завода "Балтика" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел прорыв паропровода, сообщает ИА "Невские новости".
В результате взрыва была повреждена инфраструктура завода, передает телеграм-канал "Подъем". Представители компании сообщают, что два человека получили травмы. На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Как пережить кризис в отношениях?