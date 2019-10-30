Порядка 700 патронов обнаружили у похитителей квадроциклов в Подмосковье

В деревне Лисенки под Серпуховом двое мужчин в возрасте 42 и 44 лет украли квадроцикл с инструментами из гаража. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.
Как отмечается на сайте "Подмосковье сегодня", подозреваемых задержали по месту проживания. Во время обыска их гаражей были найдены три квадроцикла, инструменты, навигаторы. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили 700 патронов.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Кто начал срчн на ыоруме?
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Предложил разделить счет
Застал сына с парнем