Потерял сознание от удара: в петербургском кафе произошла драка

В одном из кафе на улице Кирова в Санкт-Петербурге произошла драка. После словесной перепалки между двумя посетителями началась драка.
Пострадавший был доставлен в больницу без сознания. Его оппонент попытался скрыться в соседнем дворе, однако правоохранители успели его задержать, сообщает ИА "Невские новости". В настоящее время в отношении нападавшего избирается мера пресечения.
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