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Потерял сознание от удара: в петербургском кафе произошла драка

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В одном из кафе на улице Кирова в Санкт-Петербурге произошла драка. После словесной перепалки между двумя посетителями началась драка.

Пострадавший был доставлен в больницу без сознания. Его оппонент попытался скрыться в соседнем дворе, однако правоохранители успели его задержать, сообщает ИА "Невские новости". В настоящее время в отношении нападавшего избирается мера пресечения.

Автор: 28 октября 2019, 17:56

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