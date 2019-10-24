Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд

В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из газового пистолета в кондуктора автобуса. Невский районный суд отправил злоумышленника под стражу.
По данным ИА "Невские новости", в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт с кондуктором, так как отказывался оплачивать проезд, а также нецензурно выражался. Подозреваемый признает свою вину и раскаивается в содеянном.
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