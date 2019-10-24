Омич убил свою мать и устроил пьянку

В Омской области суд вынес приговор местному жителю. Известно, что мужчина до смерти избил свою престарелую мать.
По данным сайта VSE42.RU, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. После того, как мужчина сильно избил родственницу, он продолжил пьянствовать и смотреть телевизор. Мертвая женщина пролежала в квартире около двух суток.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Обращение к Лиза Биянко
Новость в тему.