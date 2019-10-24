В Петербурге мигрант ограбил скульптора

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который планировал ограбить 54-летнего мужчину у станции метро. Уточняется, что потерпевший находился на остановке. Он поставил рядом с собой рюкзак, а в это время возле остановки проходил незнакомый мужчина, который схватил сумку и сбежал с места ЧП. Правоохранители услышали крики о помощи и оперативно задержали злоумышленника, пишет газета "Петербургский дневник".
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