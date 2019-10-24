В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал ее труп во дворе

Житель Волоколамска убил пожилую женщину и закопал труп во дворе одного из жилых домов. Экспертиза показала, что пенсионерка скончалась в результате тупой травмы грудной клетки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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