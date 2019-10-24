В Тюмени пенсионер скончался в коридоре поликлиники

В одной из поликлиник Тюмени в коридоре умер пациент. Пенсионер успел только зайти в лечебное учреждение.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области заявили, что медработники действовали по инструкции и сделала все, чтобы спасти мужчину. Причины смерти пациента пока не известны, как и цели его прихода в поликлинику, пишет Ura.ru.
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