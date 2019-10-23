В подмосковном лесу нашли 59-летнюю женщину

В подмосковном Солнечногорске спасатели нашли и вывезли из леса 59-летнюю женщину, страдающую хроническим неврологическим заболеванием. Уточняется, что россиянка потерялась, из-за чего ее встревоженные родственники обратились в экстренные службы.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", поиски продолжались около двух часов. Задачу существенно облегчили координаты женщины, которые родственники смогли передать спасателям. Медицинская помощь гражданке не требовалась.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный маньяк?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?