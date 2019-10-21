Жительница Казани подвергла сына смертельной опасности

В Казани мать привязала к велосипеду сына на самокате. Во дворе дома мальчик, не справившись с управлением, упал на дорогу и едва не угодил под машину.
На обнародованных в Сети кадрах видно, что ребенок за руку был привязан к велосипеду матери. Мальчик ушиб колено и с трудом ушел с проезжей части на тротуар, передает телеграм-канал "Говорит Москва".
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