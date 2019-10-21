В Ханты-Мансийске самосвал врезался в здание детсада. Грузовик проехал через весь двор.
К счастью, детей или воспитателей на улице в это время не было. По данным телеграм-канала "Hue", обошлось без пострадавших. Со слов водителя, у машины в какой-то момент отказали тормоза.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему Америка богаче всех?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?