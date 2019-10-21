Под Москвой откопали трупы жертв печально известной банды

На одном из подмосковных полей найдены трупы еще четырех жертв криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан. Экспертам пришлось перекопать полполя, чтобы достать останки убитых. Работали несколько дней буквально голыми руками.
Уже установлены личности погибших. Ими оказались депутат из Раменского района, а также ее родные. Причиной столь зверской расправы стал отказ передать земельные участки. По данным издания "Царьград", преступление было совершено в 2012 году.
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему Америка богаче всех?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?