В Архангельске охранник выстрелил в ногу посетителю боулинга

В Архангельске сотрудник ЧОПа ранил посетителя боулинг-центра "Америго". От госпитализации пострадавший отказался. Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает FlashNord.
Инцидент произошел 18 октября. Сотрудники заведения связались с частным охранным предприятием и пожаловались на трех пьяных посетителей, которые, по их словам, бросались на окружающих. Прибывшие на место охранники попытались задержать правонарушителей, однако те оказали сопротивление. В результате один из представителей ЧОПа выстрелил посетителю в ногу.
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