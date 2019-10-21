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В Архангельске охранник выстрелил в ногу посетителю боулинга

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В Архангельске сотрудник ЧОПа ранил посетителя боулинг-центра "Америго". От госпитализации пострадавший отказался. Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает FlashNord.

Инцидент произошел 18 октября. Сотрудники заведения связались с частным охранным предприятием и пожаловались на трех пьяных посетителей, которые, по их словам, бросались на окружающих. Прибывшие на место охранники попытались задержать правонарушителей, однако те оказали сопротивление. В результате один из представителей ЧОПа выстрелил посетителю в ногу.

Автор: 21 октября 2019, 11:56

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