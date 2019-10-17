В Петербурге двое мужчин изнасиловали иностранного студента

В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии. Преступление было совершено в заброшенном доме.
Потерпевший рассказал, на него напали днем возле станции метро "Проспект Большевиков". Злоумышленники избили студента, затащили в пустующее здание и надругались над ним. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, передает РИА ФАН.
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