В Башкирии мужчина забил пенсионерку до смерти ради 200 рублей

В Башкирии мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной. Злоумышленника уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Как удалось установить следователям, в ноябре прошлого года мужчина, используя гвоздодер, проник в квартиру, где жили пенсионерка и ее парализованный отец. Грабитель несколько раз ударил женщину инструментом, после чего забрал ее личные вещи и 200 рублей, сообщает ToDayNewsUfa.
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