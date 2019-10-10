В Башкирии на заводе из-за аварии разлились стоки

В Башкирии в городе Благовещенск произошел разлив стоков на ОАО "Полиэф". Выяснилось, что на территории предприятия обвалился участок стены на одном из резервуаров.
По данным ToDay News Ufa, обошлось без пострадавших. Сейчас производятся работы по сбору стоков. На месте ЧП работают 29 специалистов и десять единиц техники.
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