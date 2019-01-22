Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
Трагедия произошла вечером 19 января в городе Ядрине в Чувашии. Пьяный полицейский на автомобиле Kia сбил двух женщин, которые шли вдоль обочины. Злоумышленник покинул место преступления. В результате ДТП погибла 79-летняя женщина, ее 69-летняя спутница была срочно доставлена в больницу.
Мужчина уже задержан. Правоохранители выяснили, что преступление совершил старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют подробности произошедшего.
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