В детской больнице Уфы произошел пожар

Днем 17 января в Республиканской детской клинической больнице на улице Кувыкина в Уфе произошел пожар, передает портал mkset.ru. На место прибыли 15 единиц техники и свыше 40 человек. Выяснилось, что возгорание произошло в ремонтируемом строении. Внутри находились десять человек, которые эвакуировались до прибытия пожарных. В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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