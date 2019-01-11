В Саратове профессор умер во время лекции

Вечером 10 января в Саратовском государственном медицинском университете во время лекции умер 68-летний заведующий кафедрой скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи Дмитрий Садчиков, передает портал "ФедералПресс". Причины смерти устанавливаются. Дмитрий Садчиков был доктором медицинских наук и академиком Российской академии естествознания, написал 48 научных работ.
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