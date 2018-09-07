Массовая гибель рыбы под Волгоградом вызвала вопросы

В Волгоградской области произошло экологическое ЧП регионального масштаба. Один из местных фермеров из-за своей небрежности погубил треть тонны рыбы в местном водоеме.

Было установлено, что организация осуществляла забор воды из реки Грачи с использованием насосной станции без рыбозащитного устройства. В результате этого произошла массовая гибель обитателей водной среды, а также уничтожение кормовой базы, передает novostivolgograda.ru.