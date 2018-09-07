В Удмуртии хулиган избивал сожительницу и угрожал ее убить

Уроженец Удмуртии несколько раз избивал сожительницу и угрожал ее убить. Более того, он похитил из серванта 100 рублей, когда находился в доме у подруги.

Когда женщина потребовала вернуть деньги, преступник приставил к горлу потерпевшей канцелярский нож и ударил в грудь. При этом он угрожал жертве убийством. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев, передает udm-info.ru.