В Тюмени нашли грузовик с испорченными тортами

Рядом с домом №161 на Московском тракте в Тюмени был обнаружен грузовой автомобиль, заполненный тортами с истекшим сроком годности, передает портал nashgorod.ru. Горожане строят самые страшные теории о том, почему испорченная продукция оказалась не на свалке. Одни считают, что лакомства пойдут на переработку и вновь окажутся на прилавках в слегка измененном виде. Другие думают, что торты и вовсе лишь сменят этикетки.
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