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Регионы

Победившего в споре жителя Саранска отправили в тюрьму

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Суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, обвиненного в причинении смерти по неосторожности, передает портал newizv.ru. В августе 2017 года обвиняемый поспорил со своим знакомым, кто из них сильнее. Для выяснения истины они устроили борцовский поединок. Подсудимый одержал верх, однако удушающим приемом случайно убил товарища. Его приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен будет выплатить родственникам погибшего миллион рублей.

27 сентября 2018, 13:45

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