В Ижевске толпа подростков избила взрослого мужчину

В лесопосадке на Игринской улице в Ижевске группа подростков избила 45-летнего мужчину и похитила у него пять тысяч рублей наличными, мобильный телефон и банковскую карту, передает портал udm-info.ru. После этого со счета пострадавшего пропали 100 тысяч рублей.

Оказалось, что перед этим мужчина встретился с 16-летним подростком, с которым познакомился в Сети. Они тепло общались, обменивались фотографиями и наконец решили встретиться. Свидание было назначено в McDonald's. Там мужчина оплатил обед себе и своему новому знакомому. В этот момент подросток подсмотрел пин-код от карточки. После же предложил прогуляться по Ижевску и завел его в лесополосу. Там пострадавший почувствовал удар по голове, а оглядевшись, увидел вокруг себя группу молодых незнакомцев. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны. Все они несовершеннолетние.