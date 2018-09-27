Цыганского барона отправили в тюрьму за ограбление ребенка

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Арсения Михая, обвиненного в ограблении ребенка, передает Flashnord. Само преступление произошло еще 25 июня. Возле дома №9 на улице Гидростроителей обвиняемый напал на несовершеннолетнего и силой забрал у него электроскутер стоимостью 46 тысяч рублей.
Когда злоумышленника задержали, он сообщил полиции, что является цыганским бароном. В ходе разбирательств свою вину он признал. Выяснилось, что на попечении грабителя находятся пять малолетних детей. Ему было назначено наказание в виде года колонии общего режима.
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