За резню в ночном клубе на Урале разыскивается студент

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга рассказал о главном подозреваемом по делу о резне в ночном клубе "Мед" в Екатеринбурге. Им является 23-летний уроженец Якутска Сандал Трофимов, приехавший на Урал учиться, передает URA.Ru.
Отметим, сама резня произошла еще 16 сентября. В ночном клубе проходила студенческая вечеринка "Осенний рейв", на которой встретились учащиеся юридического, горного и лесотехнического университетов. В какой-то момент между гостями произошел конфликт, который закончился резней. В результате один студент был убит, двое находятся в больнице.
Сандал Трофимов с места происшествия скрылся и до сих пор находится в розыске. Следствие просит поделиться информацией о его возможном местонахождении.
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