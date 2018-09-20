Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе
Парень занял место для инвалидов и стал слушать музыку. В этот момент к нему подошла пенсионерка и буквально набросилась на него, требуя встать с места. Агрессия старушки поразила пассажиров.
"Он неграмотный! У него телефон!" – цитирует пожилую женщину РЕН ТВ. Дама перешла в рукопашную, ударив по гаджету молодого человека и вырвав у него наушники. При этом свободных мест в автобусе было достаточно. "Наглец какой!" – беспрестанно твердила пенсионерка. Не выдержав агрессии, юноша покинул место.
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