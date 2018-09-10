Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом

В Волгоградской области в жутком ДТП погиб 60-летний мужчина. Его переехали сразу три автомобиля, передает rostovgazeta.ru.
По предварительным данным, водитель "семерки" сбил переходящего дорогу в неположенном месте мужчину. Пострадавший упал, после чего на него наехали "Газель" и Renault Logan. От полученных травм пенсионер погиб на месте.
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