За гибель девятилетней девочки накажут соцработника

В Татарстане расследуют убийство 9-летней девочки ее 39-летним опекуном. В рамках уголовного дела задержана экс-глава отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района республики. Соцработника подозревают в неосуществлении должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье, передает inkazan.ru.
Тело 9-летней девочки нашли в одном из домов Алексеевского района. Позже было установлено, что за несколько дней до гибели опекун избил ребенка ногами.
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