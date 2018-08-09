На уральском заводе рабочего насмерть придавило балкой

На горно-обогатительном комбинате в городе Качканаре Свердловской области во время сварочных работ в одном из цехов сотрудника насмерть придавило металлической подкрановой балкой, передает портал tagilcity.ru. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле.