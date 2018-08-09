На уральском заводе рабочего насмерть придавило балкой

На горно-обогатительном комбинате в городе Качканаре Свердловской области во время сварочных работ в одном из цехов сотрудника насмерть придавило металлической подкрановой балкой, передает портал tagilcity.ru. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле.
Юмористке придется побороться за имущество
Фанаты убеждены, что помощница юмориста лишь выиграла от скандала
Правительство нацелилось на "заначки" граждан
Звезды в предвкушении свадебного торжества