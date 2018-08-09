Из окна многоэтажки в Тюмени выпал ребенок

Из окна многоэтажного жилого дома на Мельничной улице в Тюмени вывалился ребенок, передает портал nashgorod.ru. По словам очевидцев, сначала тело упало на припаркованный автомобиль, а затем на землю.

На место прибыла скорая, но врачам оставалось лишь констатировать смерть девочки. По факту произошедшего ведется проверка.