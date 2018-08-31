Вор-неудачник уснул в ограбленном им магазине

Умер Иосиф Кобзон Заявление Путина о пенсии Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Пятница 31 августа
Лента новостей
14:45
Как мы сами портим себе жизнь
14:39
В Ростове загоревшуюся машину потушили пивом
14:31
Топ-5 лучших смартфонов для школьников
14:21
Какие сокровища скрывал Кобзон в рабочем кабинете
14:13
В Приморье загорелся автобус с туристами
13:54
Звезда британского "Дома-2" использовала смерть многодетной матери для рекламы
13:52
Бенедикт Камбербэтч станет отцом третий раз
13:21
Знаменитая актриса из сериала "Полицейский с Рублевки" ждет ребенка
13:13
Ольга Бузова готовится к появлению первенца
13:06
Москвичей ожидает солнечное бабье лето
13:00
Володин рассказал об изменениях в пенсионной системе
12:48
В Приморье автомобиль на полном ходу вылетел в озеро
12:21
Попавший в больницу Кикабидзе заговорил о похоронах
12:17
Россиянам закрывают въезд в США
12:08
В каком парике похоронят Кобзона
11:51
Рублю по силам восстановиться в сентябре
11:45
Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона
11:39
64-летний Серов избил и вышвырнул юную проститутку после интима
11:29
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине
11:26
За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот
11:13
Главные события Москвы
11:12
Свекровь наорала на пожелавшую завести ребенка Пьеху
10:53
Скончался известный автор комиксов Marvel
10:42
Смартфоны, ноутбуки и бытовая техника со скидкой
10:38
Продюсер рассекретил детали последнего покушения на Кобзона
10:12
40-летняя Екатерина Климова решилась на шокирующую откровенность
09:55
Самая горячая болельщица ЧМ-2018 возбудила грудью в сливках
09:54
Обиженный Трамп угрожает выходом из ВТО
09:42
"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой
09:21
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
09:12
Тимати втянули в безобразную драку
09:09
Агутина не пустили на сцену шоу "Голос 60+"
08:35
Захарова поставила на место дерзкого Ходорковского
08:21
Раскрыты тайные записки скончавшегося Кобзона
08:21
Жена Овечкина поделилась подробностями родов
22:00
Водолазы приступили к разбору Крымского моста
21:49
Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона
21:37
Напечатана новая книга Толкиена
21:26
В Башкирии погиб водитель вылетевшей с моста машины
21:09
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
21:05
В аварии с автобусом в Ижевсе пострадали люди
21:00
Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона
20:58
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов
20:26
Выехавший из Омска водитель устроил смертельное ДТП
20:23
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
20:18
Петросян омолодился ради новой возлюбленной
20:04
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
20:01
В московском метро открылась уникальная библиотека
19:43
Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу
19:37
В Нижнем Новгороде двое наркоманов с пистолетом пытались ограбить магазин
19:22
Авария с автобусом попала на видео
19:10
Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион
19:03
Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать
18:57
Собянин открыл электродепо "Солнцево"
18:56
"Она хорошая": Джигарханян рассказал о новой спутнице
18:39
Иномарка сбила двухлетнего ребенка на зебре
18:12
"Все-таки залетела": 49-летней Бледанс врезали за новую беременность
17:58
В Солнцево пришло метро
17:49
Стало известно место прощания с Кобзоном
17:40
Обнародована страшная причина смерти Кобзона
17:32
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
17:21
Любимых женщин Маккейна сняли в слезах у его гроба
17:03
Лариса Гузеева показала постельное фото с дочерью
16:58
Под Москвой водитель мусоровоза напал на женщин и ребенка
16:56
Кобзона вспомнили с неожиданной стороны
16:46
"Вы ушли к Махмуду": известный ведущий трогательно обратился к умершему Кобзону
16:26
Терпел и не жаловался: личный врач Кобзона выступил с заявлением
16:25
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
16:24
Собянин открыл семь станций метро
16:04
10 беспроигрышных поз для отличных фотоснимков
16:03
"Атлант опустил плечи": Галкин почтил память скончавшегося Кобзона
16:03
Опубликовано видео с последнего появления Кобзона
15:59
Родные делят миллиарды Кобзона
15:48
Разводящийся Петросян насмешил народ анекдотом от Кобзона
15:44
У Матвиенко умер муж
15:38
Придет ли гордая Пугачева на похороны Кобзона
15:33
В Москве пройдет бесплатный форум для бизнесменов "Трансформация 4"
15:30
Иглесиас свихнулся на глазах у восторженных детей
15:29
Смерть онкобольного Кобзона ударила по Валерии
15:12
Ничего святого: украинцы устроили отвратительные пляски из-за мертвого Кобзона
15:02
Известную актрису избили после спектакля
15:00
Скорбящая Захарова откровенно высказалась о Кобзоне
14:53
Путин лично выразил соболезнования близким Кобзона
14:45
Раскрыты детали похорон Кобзона
14:43
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона
14:28
Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона
14:27
Рассекречена дата прощания с Кобзоном
14:05
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
14:02
Новый Infiniti QX50: роскошь инноваций
14:02
Бывшая жена Башарова сыграла шикарную свадьбу
14:01
Названо место похорон Иосифа Кобзона
13:44
Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона
13:37
Каким запомнится Иосиф Кобзон
13:36
Лещенко убит новостью о смерти Кобзона
13:34
Почему мужчины не женятся на красивых
13:33
"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы
13:33
Кожевникова пришла на венчание с большим животом
13:24
Все завещал Марине: почему Табаков оставил детей без миллионов
13:23
Владимир Меньшов срочно госпитализирован
13:15
Умер Иосиф Кобзон
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умер Иосиф Кобзон
"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
Путин приготовил сенсационные пенсионные изменения
Регионы

Вор-неудачник уснул в ограбленном им магазине

прочитано 370 раз

В одном из пермских супермаркетов вор собрал понравившиеся товары и уснул. Когда он проснулся, его задержали.

Курьезный случай произошел 29 августа. Сотрудники службы безопасности получили вызов из супермаркета и оперативно прибыли на место. Примечательно, что следов взлома не обнаружили. Вор проник через зону разгрузки товара, передает телеканал "360".

31 августа 2018, 12:14

комментарии

Политика

Подлые дочери Порошенко предали Украину
Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией

Шоу-бизнес

Какие сокровища скрывал Кобзон в рабочем кабинете
Первый канал погнал в шею ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Звезда британского "Дома-2" использовала смерть многодетной матери для рекламы
Знаменитая актриса из сериала "Полицейский с Рублевки" ждет ребенка

Проишествия

Известную актрису избили после спектакля
Съевшему суши мужчине отрезали руку
Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову

Они были вместе 47 лет
Шоу-бизнес

Волочкова опозорилась после смерти Кобзона

Артистка выразила соболезнования родственникам звезды
Общество

Водолазы приступили к разбору Крымского моста

В спецоперации принимают участие профессионалы

Шоу-бизнес

"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой

Артистка доверилась профессионалам

Гороскоп

Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой

Фоторепортажи

Каким запомнится Иосиф Кобзон
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство

Спорт

От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
Ногу известного футболиста обглодали крысы

Регионы

Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru