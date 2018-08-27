В Крыму со скалы сорвалась туристка

Вечером 26 августа в службу спасения поступил звонок о том, что вв районе Малого Атлеша на западном побережье Крыма со скалы упала туристка, передает rostovgazeta.ru. Девушка сорвалась с высоты семи метров и приземлилась на камни. Прибывшие на место спасатели оказали ей первую помощь и подняли на поверхность. С множественными травмами ее доставили в больницу. Сообщается, что пострадавшая не соблюдала правила безопасности на опасном участке.