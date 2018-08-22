В Кемерово отказались от обломков "Зимней вишни"

Появилась информация о том, что в Кемеровской области пункты приема металла отказываются от лома, который остался от сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" якобы "по морально-этическим соображениям". Мэр города Илья Сердюк это отрицает.
По его словам, отсутствие в пунктах приема металлолома железных конструкций ТЦ объясняется тем, что они непригодны для вторичной переработки. Сердюк добавил, что лом было решено утилизировать на городских свалках, передает телеканал "360".
Общественные деятели объединяются против пошлости
Юмориста предупреждали об опасности развода
Внешний вид композитора ошеломил присутствующих
Новый роман пианистки – это спектакль