В Кемерово отказались от обломков "Зимней вишни"

Появилась информация о том, что в Кемеровской области пункты приема металла отказываются от лома, который остался от сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" якобы "по морально-этическим соображениям". Мэр города Илья Сердюк это отрицает.

По его словам, отсутствие в пунктах приема металлолома железных конструкций ТЦ объясняется тем, что они непригодны для вторичной переработки. Сердюк добавил, что лом было решено утилизировать на городских свалках, передает телеканал "360".