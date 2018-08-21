Массовое отравление под Москвой привело к смертельному исходу

В подмосковных Котельниках около 20 человек попали в больницу после отравления. Один из них скончался.
Всего пострадали 26 человек, двое от госпитализации отказались, передает Russia Today. Все пациенты находятся под постоянным присмотром врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пишет НСН.
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