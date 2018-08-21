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С чистого листа: в Кемерово избавились от "Зимней вишни"

прочитано 338 раз

В Кемерово завершили демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек. Спецтехника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.

Городские власти пообещали, что скоро на месте народного мемориала установят памятный камень и скамейки, передает сайт "Комсомольская правда". После этого планируется обустроить памятный сквер, пишет НСН.

Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли 60 человек.


21 августа 2018, 09:50

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