С чистого листа: в Кемерово избавились от "Зимней вишни"

В Кемерово завершили демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек. Спецтехника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.
Городские власти пообещали, что скоро на месте народного мемориала установят памятный камень и скамейки, передает сайт "Комсомольская правда". После этого планируется обустроить памятный сквер, пишет НСН.
Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли 60 человек.
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