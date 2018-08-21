На Урале возмущены зверским убийством инвалида

Жители города Березовского возмущены тем, что полиция отпустила подростков, которые до смерти избили инвалида. Преступники целых десять дней гуляли на свободе.

Местные жители готовы устроить шествие, чтобы повлиять на правоохранителей, передает Ura.ru. Родственники убийц живут в страхе – им устроили травлю как в Сети, так и на улицах.

Напомним, что инвалида Дмитрия Рудакова убила компания из пяти человек. По одной из версии, причиной расправы стал отказ молодого человека купить подросткам сигареты. Также есть мнение, что Рудакова приняли за наркомана.