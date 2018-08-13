На границе Крыма поймали украинку с пистолетом и патронами

На контрольно-пропускном пункте "Армянск" в Крыму была пресечена попытка нелегально ввести на российский полуостров пистолета с восемью патронами, передает РИА ФАН. Небольшой арсенал был обнаружен под водительским сиденьем в машине украинки. Сама она объяснила, что оружие принадлежит ее отцу, который возил его для самообороны. Пистолет и патрону были направлены на экспертизу. В пограничной службе отметили, что за неделю до этого были зафиксированы еще два случая попытки провести в Крым патроны гражданами Украины.