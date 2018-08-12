Володин оценил реконструкцию музыкального лицея в Энгельсе

Петросян и Степаненко разводятся Юные москвички зарезали отца Эксклюзив "Дом-2" Главные события столицы

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Воскресенье 12 августа
Лента новостей
19:05
Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет
18:00
Укатившая на отдых Собчак выставила себя плохой матерью
16:03
"Так долго отдавала себя": российская актриса рассказала о депрессии
14:56
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
14:43
Мать Ольги Бузовой ограбили на шесть миллионов
14:32
Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
14:02
Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе
13:30
Ани Лорак предложили нажиться на измене мужа
13:00
Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике
12:30
"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского
12:02
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
11:49
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
11:20
"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком
10:46
Названо имя убийцы Влада Листьева
10:21
Малахов взбесился из-за развода Дакоты и Соколовского
10:03
В Британии расстреляли толпу людей
20:39
Душераздирающее откровение Дакоты об изменах Соколовского
20:18
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
18:18
Петросян прилюдно признался в позорной любви
17:32
"Все! Вещи собрала": Муцениеце покинула дом Прилучного
16:35
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
16:03
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
15:13
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
14:20
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
13:51
Умерший за рулем водитель покалечил шесть детей
13:26
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
12:54
Бородина врезала хамоватому Криду
12:19
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
12:00
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
11:30
Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились
10:51
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
10:18
От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
10:08
В США потерпел крушение угнанный пассажирский самолет
10:00
Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
23:21
Смерть перечеркнула планы Степаненко
21:54
Роскошная жизнь богачки Рудковской сводит с ума россиянок
21:48
Греция отзывает посла из России
21:40
Пропавших Скрипалей зверски убили после пыток
21:34
В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍
21:25
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
20:58
Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
20:28
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
20:24
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
19:54
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка
19:49
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова
19:40
"Вы не знаете даже половины": Муж Ани Лорак прервал молчание
19:22
"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье
18:47
Осмелевший Лукашенко нахамил Путину
18:47
Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег
18:45
Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце
18:13
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
17:59
Известный российский художник умер в возрасте 99 лет
17:40
Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой
17:12
52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка
16:47
Совет на выходные
16:19
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:52
Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами
15:25
Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
15:20
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
14:59
В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:43
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
14:41
Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:17
Народ в ужасе от вида Андреевой на Первом канале
14:07
Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
13:42
Пышка из "Дома-2" одобрила проституцию
13:39
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
13:24
Успенская об обиженном Киркорове: Ведет себя как баба
13:01
Названа причина смерти режиссера Брусникина
12:58
Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза
12:53
В Ростове маршрутка столкнулась с внедорожником и протаранила забор
12:51
Обезображенного певца не узнали в онкоцентре
12:26
Порошенко в ужасе от решения Путина
12:19
Житель Ижевска украл из суда доказательства своей вины
12:13
Мама Тимати жестко осадила Анастасию Решетову
12:07
В центре Архангельска медведь напал на любопытного прохожего
11:54
Пенсионер убил жену при попытке избавить от тяги к спиртному
11:47
После вердикта о сносе "Дома-2" Бузову отправили в психушку
11:44
Горящую в Карелии церковь XVIII века сняли на видео
11:32
Известную актрису затравили за фото в бикини
11:12
Мошенницы обобрали доверчивую пенсионерку на 113 тысяч
11:02
Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной раком матери
10:57
При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка
10:40
Пенсионерам запретят продавать квартиры
10:32
В Нижнем Тагиле сожгли две машины
10:30
Главные события Москвы
10:24
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
10:13
В Омске КамАЗ врезался в жилой дом
10:11
Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко
10:09
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
09:47
Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударят по экономике США
09:45
Автобус с пассажирами врезался в грузовик
09:43
Над рублем сгустились тучи
09:36
Туристку из России нашли мертвой в отеле Кипра
09:27
Под Тверью скорая три часа ехала к пациентке с инсультом
09:20
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Башкирии
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
Регионы

Володин оценил реконструкцию музыкального лицея в Энгельсе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В городе Энгельс Саратовской области продолжается реконструкция музыкально-эстетического лицея имени А. Шмитке. Ход работ проинспектировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Валерий Радаев. Председатель нижней палаты отметил большую важность школы для города и посетовал на отставание строительных работ от графика.   
прочитано 290 раз

Спикер выразил уверенность, что строители осознают степень ответственности. Те пообещали, что выполнят все работы в намеченные сроки.  

ПО ТЕМЕ

Как решается проблема обманутых дольщиков в Саратовской области

В Саратове появится предуниверсарий для одаренных детей

Володин проверил строительство дома для переселенцев в Елшанке

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам председателя нижней палаты, жители Энгельса с нетерпением ждут обновленный лицей. "Музыкально-эстетическая школа – единственная, потому что здесь наравне с базовым образованием дают знания и в области искусства", – подчеркнул Володин.  

Председатель нижней палат отметил, что лицей расширяется за счет средств федерального бюджета. В результате количество ученических мест увеличится с 300 до 450. "Здесь будет очень комфортно ребятишкам", – добавил законодатель. Стоит отметить, что шефство над школой два года назад спикера попросил взять коллектив учебного заведения. 

В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к застройщику и руководству муниципалитета. "Мы должны понимать, что такое федеральные деньги. Один раз не выполнишь обязательства, поддержку больше не получишь", – сказал Радаев.  

После реконструкции в музыкально-эстетического лицее имени А. Шнитке появится концертный зал на 332 посадочных места, малый концертный зал на 100 посадочных мест. Там будут проводиться концерты, приниматься экзамены.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Кроме того, в школе будут большой спортивный зал, столовая с обеденным залом на 295 посадочных мест, библиотека с медиатекой, специализированные кабинеты для занятий физикой, химией, биологией, вокалу, аудитории для занятий на музыкальных инструментах.  

Напомним, Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, также посетил поселок Елшанка. Спикер ознакомился со строительством дома для переселенцев из ветхих бараков и реконструкцией местной школы.  

Кроме того, председатель нижней палаты оценил ход строительства учебного заведения в поселке Солнечный, предуниверсария для одаренных детей при Саратовском государственном университете. Также Володин провел совещание по проблеме обманутых дольщиков, призвав ускорить темпы строительства домов для участников долевого строительства.  

Автор: Иван Поляков12 августа 2018, 21:00

комментарии

Политика

Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Вайкуле стравили с Киркоровым после бойкота Крыма
Матильда готовится обобрать Шнурова
Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой
Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма

Актер подготовил симметричный ответ на заявление латвийской певицы
Шоу-бизнес

"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского

О том, как певица восприняла крушение семьи, рассказала ее сестра
Шоу-бизнес

Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике

Сообщается, что у актрисы не выдержали нервы из-за развода с Брэдом Питтом
Шоу-бизнес

Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе

И певица, и ведущая сами испытали на себе неверность любимого мужчины

Гороскоп

Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Фоторепортажи

Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью

Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru