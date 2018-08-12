Володин оценил реконструкцию музыкального лицея в Энгельсе

В городе Энгельс Саратовской области продолжается реконструкция музыкально-эстетического лицея имени А. Шмитке. Ход работ проинспектировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Валерий Радаев. Председатель нижней палаты отметил большую важность школы для города и посетовал на отставание строительных работ от графика.



Спикер выразил уверенность, что строители осознают степень ответственности. Те пообещали, что выполнят все работы в намеченные сроки.



По словам председателя нижней палаты, жители Энгельса с нетерпением ждут обновленный лицей. "Музыкально-эстетическая школа – единственная, потому что здесь наравне с базовым образованием дают знания и в области искусства", – подчеркнул Володин.

Председатель нижней палат отметил, что лицей расширяется за счет средств федерального бюджета. В результате количество ученических мест увеличится с 300 до 450. "Здесь будет очень комфортно ребятишкам", – добавил законодатель. Стоит отметить, что шефство над школой два года назад спикера попросил взять коллектив учебного заведения.

В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к застройщику и руководству муниципалитета. "Мы должны понимать, что такое федеральные деньги. Один раз не выполнишь обязательства, поддержку больше не получишь", – сказал Радаев.

После реконструкции в музыкально-эстетического лицее имени А. Шнитке появится концертный зал на 332 посадочных места, малый концертный зал на 100 посадочных мест. Там будут проводиться концерты, приниматься экзамены.

Кроме того, в школе будут большой спортивный зал, столовая с обеденным залом на 295 посадочных мест, библиотека с медиатекой, специализированные кабинеты для занятий физикой, химией, биологией, вокалу, аудитории для занятий на музыкальных инструментах.

Напомним, Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, также посетил поселок Елшанка. Спикер ознакомился со строительством дома для переселенцев из ветхих бараков и реконструкцией местной школы.

Кроме того, председатель нижней палаты оценил ход строительства учебного заведения в поселке Солнечный, предуниверсария для одаренных детей при Саратовском государственном университете. Также Володин провел совещание по проблеме обманутых дольщиков, призвав ускорить темпы строительства домов для участников долевого строительства.