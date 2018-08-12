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Как решается проблема обманутых дольщиков в Саратовской области

Вячеслав Володин и Валерий Радаев. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает активно заниматься решением проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. На встрече с обманутыми дольщиками, которая состоялась накануне в Саратовской областной универсальной библиотеке, председатель нижней палаты поставил задачу нарастить темпы строительства домов для участников долевого строительства. В обсуждении также принял участие глава Саратовской области Валерий Радаев.   
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Володин напомнил, что за прошедший год удалось сдать 15 домов. Тем не менее, отметил спикер, темпы необходимо наращивать.  

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Вы должны знать: мы вас не бросим, мы с вами до конца. На это нацелены и городские власти, и губернатор", – обратился председатель нижней палаты к присутствовавшим в зале гражданам – участникам долевого строительства. По его словам, необходимо изучать возможности каждой площадки, нужно понять, какие здания предстоит достроить с удорожанием.  

Спикер отметил, что особое внимание при решении проблем обманутых дольщиков в регионе уделялось вопросу аффилированных лиц. Помимо прочего, по инициативе председателя нижней палаты была усилена ответственность специалистов Регистрационной палаты, которые недостаточно ответственно подходили к исполнению своих обязанностей.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Володин посетовал, что в результате появилось немалое количество "задвоенных" квартир. Поправки в соответствующее законодательство будут рассмотрены уже этой осенью, отметил председатель нижней палаты. Также он поручил законодателям подготовить обращение к банкам, чтобы те нашли возможность снизить процентную ставку для дольщиков.  

На встрече прозвучала инициатива выделения в отдельную группу площадок со сложной экономической ситуацией. Прежде всего речь идет об участках под застройку, на которых нет коммуникаций, а их подведение серьезно повысит стоимость строительства. Говорилось о возможности предоставления площадок с инфраструктурой.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Участники встречи затронули все проблемные дома, обсудили возможные решения по каждому из объектов. По всем из них даны поручения. Пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане выразили благодарность за помощь и попросили держать на контроле процесс достройки домов.  

Глава региона Валерий Радаев отметил, что рабочая группа сосредоточила внимание на 27 самых сложных объектов. По его словам, на сегодняшний день определены степень готовности каждого здания, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, размеры необходимых финансовых ресурсов для завершения строительства.  

Губернатор подчеркнул, что для каждого долгостроя составлен так называемый социальный паспорт. Он включает сведения о жилищных условиях гражданина, учтена информация об условиях покупки квартир, наличие ипотечных кредитов, использование материнского капитала. "В 2018 году запланирован ввод 15 объектов, что позволит восстановить права 897 участников строительства. Уже введены в эксплуатацию 5 домов – это 329 дольщиков", – сказал Радаев.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В конце встречи Вячеслав Володин отметил, что за прошедший год была проделана большая работа, все участники процесса активно занимаются проблемой. Самое главное – чтобы люди получили жилье, и подобная практика больше не повторялась, подчеркнул спикер.  

"На протяжении десятков лет никто не обращал внимания на проблемы дольщиков, и сегодня наши задачи – все вопросы решить", – резюмировал председатель нижней палаты.  

Вячеслав Володин активно занимается проблемами саратовских дольщиков. По его инициативе в регионе была создана рабочая группа, которая помогает гражданам – участникам долевого строительства, купившим жилье у недобросовестных застройщиков. От их действий пострадали 3530 семей. В 2017 году были введены в эксплуатацию 10 проблемных домов.  

Автор: Иван Поляков12 августа 2018, 10:48

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