В Саратове появится предуниверсарий для одаренных детей

В следующем году на базе Саратовского государственного университета имени Чернышевского появится предуниверсарий для одаренных детей. С ходом его строительства ознакомились спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава региона Валерий Радаев.



Председатель нижней палаты периодически посещает Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. На контроле у Володина находится ряд значимых проектов, которые реализуются в регионе по его благотворительному проекту. Один из них - предуниверсарий для одаренных детей при СГУ имен Чернышевского.



Образовательное учреждение рассчитано на 320 мест. В нем в том числе будут учиться ребята из малообеспеченных и неполных семей, а также дети-сироты. Предуниверсарий включает и общежитие, рассчитанное на 125 мест.

Обучение будет вестись в 8-11 классах, по четыре класса в каждой параллели. Преподавать здесь будут сотрудники ведущих вузов – Саратовского государственного, технологического, медицинского и аграрного университетов. Ребята освоят специализированные дисциплины – робототехника, программирование, биотехнологии и многое другое.

Вячеслав Володин назвал предуниверсарий уникальным проектом для региона. По словам спикера, необходимо внедрить в школу лучшие отечественные образовательные практики. "Нужно подобрать хорошие кадры для новой школы, чтобы они съездили в Москву и другие города, узнали, как работают их коллеги.

Это будет особое учебное учреждение, и нужно, чтобы это понимали люди, которые придут сюда работать", – сказал председатель нижней палаты.

В свою очередь, Валерий Радаев отметил, что необходимо подумать над внутренним наполнением школы, включая ее обеспечение оборудование.

Строительство предуниверсария стартовало в начале этого года, оно ведется за счет спонсорских средств. По словам Вячеслава Володина, темпы реализации проекта хорошие, качество строительства тоже на уровне. Кроме того, спикер Госдумы призвал подумать над корректировкой проекта школы, чтобы учащиеся могли пользоваться дополнительными современными лабораториями.

Сейчас по проекту школа состоит из общественного двухэтажного и учебного четырехэтажного блоков. Там появятся столовая с обеденным залом, актовый зал, спортзал. Учебный блок будет включать административные, лаборантские помещения, классы, библиотеку и медицинский блок.

Напомним, в Саратове Вячеслав Володин также посетил поселок Елшанка. Спикер ознакомился со строительством дома для переселенцев из ветхих бараков и реконструкцией местной школы. Кроме того, председатель нижней палаты оценил ход строительства учебного заведения в поселке Солнечный.