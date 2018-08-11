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Володин проверил строительство дома для переселенцев в Елшанке

Вячеслав Володин и Валерий Радаев. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил поселок Елшанка Ленинского района Саратова. Вместе с губернатором региона Валерием Радаевым он ознакомился с ходом строительства многоквартирного дома для переселенцев из аварийных зданий, а также реконструкцией гимназии №89.  
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В ходе визита в Елшанку к председателю нижней палаты обратились жильцы дома №12 по улице Малая Елшанская. Здание, построенное еще в далеком 1946 году, этой зимой было затоплено из-за коммунальной аварии. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся восемь квартир. 

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Володин: В Елшанке расселят еще один ветхий барак

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер посетил одну из них. Было принято решение о включении жильцов в число переселенцев в новый дом. Таким образом, в Елшанке расселят 23 ветхих и аварийных здания. Ключи от новых квартир получат 248 семей. Валерий Радаев отметил, что на первом этаже здания разместится поликлиника.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В настоящее время работы ведутся на уровне 4-5 этажей. Завершение возведения здания и заселение планируется в следующем году. Строительство дома ведется по благотворительному проекту Вячеслава Володина.  

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Ознакомились спикер Госдумы и глава региона и с ходом реконструкции гимназии №89. Образовательное учреждение расширится, у него появится современная столовая на 300 мест, актовый зал на 450 мест, гардеробная. Будет создано 400 дополнительных учебных мест, благодаря чему школа сможет перейти на обучение в одну смену.  

Проект начали реализовывать осенью прошлого года. Сейчас ведется обустройство фундамента пристроек. Вячеслав Володин, осмотрев объект, указал на отставание в темпах строительства. По плану реконструкция должна быть закончена в декабре 2018 года. Спикер призвал строителей ускориться и нагнать отставание. 

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Володин отметил, что школа в Елшанке строится на федеральные средства, деньги на поликлинику выделила область, а дом для переселенцев возводится в рамках спонсорского проекта, причем половина средств на него уже найдено. "После расселения и сноса бараков на освободившейся земле планируется провести благоустройство", – добавил спикер. 

В целом Елшанка последнее время активно преображается. Местные жители отмечают, что в поселке началось благоустройство дворов, создание комфортной среды для жизни.   

Стоит отметить, что в Елшанку председатель нижней палаты приезжает уже не в первый раз. В октябре после общения с жителями микрорайона было принято решение о сносе всех аварийных бараков и переселении их жителей в новый дом. После этого по адресу Московское шоссе, 2 началось возведение шестиподъездного 10-этажного здания.  

Автор: Иван Поляков11 августа 2018, 16:50

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