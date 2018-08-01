Автоледи лишилась иномарки из-за поджигателей

В одном из дворов Нижнего Тагила сгорел автомобиль марки Toyota Avensis. Как рассказала владелица иномарки, услышав хлопок она выбежала на улицу, к тому моменту машина уже была охвачена огнем, передает tagilcity.ru.
Женщина стала стучать по припаркованным рядом автомобилям, что бы обратить внимание их владельцев. Другие жильцы дома услышали шум и помогли оттолкнуть машины дальше от огня.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Подробности ЧП устанавливаются.
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