В Омской области положили асфальт в чистом поле

В Омской
области в Калачинском районе у села Новое село заасфальтировали проселочную
дорогу, сообщает gorod55.ru. Фотографиями произошедшего поделились в соцсетях
местные жители. Рабочие просто-напросто свалили асфальт в поле.
Как впоследствии заявил начальник управления дорожного комплекса Дмитрий Христолюбов, чиновники к этому не причастны. "На этом участке за никаких дорожных работ не ведется", – сказал он.
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