Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа

Школьницы изнасиловали свою подругу лейкой от душа. Жертва садисток не сможет иметь детей. Шокирующий случай произошел в городе Губаха Пермского края.

Страшный день пришлось пережить 17-летней школьнице, к которой в гости пришли четыре подруги. По какой причине возник конфликт – не сообщается, однако все четверо напали на хозяйку квартиры.

Подруги избили ее, сбрили волосы и облили зеленкой. Но на этом они не остановились: злоумышленницы принудили жертву к оральному сексу и поочередно испражнялись на нее. Однако этого им показалось мало – они затащили жертву в ванну и изнасиловали душевой лейкой с включенной горячей водой.

Когда садистки вдоволь натешились, они забрали из дома некоторые ценности и скрылись. Пострадавшей удалось вызвать неотложку, которая доставила ее в больницу. По предварительному заключению врачей, она не сможет иметь детей. Затем девушка обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в издевательствах принимали участие две школьницы – 16 и 17 лет. Им помогали две совершеннолетние подруги – Марина и Анастасия. Всех четверых задержали в тот же день. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и сексуальных действиях насильственного характера. Одна из насильниц осталась на свободе - она беременна, трое других ожидают решения своей участи в следственном изоляторе, передает Life.ru.