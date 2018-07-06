На Урале одинокий пенсионер покончил с собой в день рождения

В своей квартире на улице Вагоностроителей в Нижнем Тагиле покончил с собой одинокий пенсионер, передает портал tagilcity.ru. Сделал он это в день своего 69-летия. Перед смертью мужчина позвонил брату, чтобы попрощаться. Сообщается, что 2,5 года назад у пенсионера скончалась жена, а с дочерью и внучкой он не общался.