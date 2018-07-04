В Удмуртии пьяный дебошир побил полицейского

Суд вынес вердикт в отношении 29-летнего жителя города Можга в Удмуртии. Молодой человек явился в один из магазинов города в состоянии алкогольного опьянения и устроил с посетителями скандал. Чтобы утихомирить буяна, на место вызвали полицию. Одного из прибывших правоохранителей мужчина публично оскорбил и избил, передает портал udm-info.ru. За свое поведение его обязали заплатить штраф в размере шести тысяч рублей.
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